COVID-19: за минувшие сутки количество новых случаев инфекции в Беларуси значительно выросло

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Количество официально подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 350 тыс., следует из данных Минздрава.

 

 

За минувшие сутки зафиксировано 1.735 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.733 пациента.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев коронавируса значительно выросло: 22 апреля было зарегистрировано 1.170 зараженных. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 350.221, умерло 2.473 пациента с коронавирусом, выздоровело — 340.660. Минздрав одиннадцатый день подряд сообщает о 10 умерших пациентах.

За минувшие сутки выполнено 18.225 тестов на коронавирус (17.895 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5.741.652 теста.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 244 тыс. человек, более 84,5 тыс. прошли полный курс вакцинации. В стране применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на предприятии «Белмедпрепараты»

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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