Первый президент Украины назвал Лукашенко «вассалом Путина»

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Руководитель украинской делегации на Минских переговорах, первый президент страны Леонид Кравчук заявил о том, что лично он отказывается участвовать в заседаниях в Минске, поскольку белорусский президент, по его словам, является «вассалом Путина».

 

Путин и Лукашенко на встрече в Москве. Фото: kremlin.ru.

 

«Мы туда не поедем, я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина. Он сделал Беларусь подчиненной России. И мы не можем вести переговоры в стране, которая фактически является если не территорией, то подчиненной политической структурой РФ», — сказал Кравчук в эфире «4 канала».

Как сообщает Росбалт, в Украине уже выдвигалась инициатива о переносе заседаний ТТГ из Минска. Накануне Александр Лукашенко, встречаясь с Владимиром Путиным, высказал по этому поводу удивление, отметив, что он предоставил площадку для переговоров по просьбе президентов Украины и РФ, но сам в них не участвует и не оказывает на их ход никакого влияния.
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Тэги: отказ от площадки переговоров Персона: Леонид Кравчук Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Минск