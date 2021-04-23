Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки

Алексей Навальный принял решение о выходе из голодовки. Об этом передает Росбалт со ссылкой на сообщение в Instagram политика.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и выразил уверенность, что именно эта солидарность помогла добиться осмотра и консультации гражданских врачей. Как сообщалось, его осмотрели владимирские медики — невролог и нефролог.

«Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать», — напомнил Навальный. Ему не сообщали диагноз и не давали посмотреть медицинскую карту.

«Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения. Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого», кажутся мне заслуживающими внимания», — заметил политик.

Он также чувствует ответственность за других людей, которые в знак солидарности тоже объявили голодовку. Напомним, что голодовку объявили представители «Матерей Беслана». «У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня. Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания», — подчеркнул оппозиционер.

В то же время он заявил, что не снимает требования допустить необходимого врача: «У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — попросил Алексей Навальный.

Ранее в пятницу были опубликованы результаты анализа медицинской документации Навального, который провели независимые врачи-специалисты. По их мнению, корректный диагноз пациенту так и не был поставлен. «Ни в одном из документов мы не видели попытки рассмотреть с чем связано онемение и жжение в руках и стопах, ослабление брюшных рефлексов. Это не может объясняться грыжей пояснично-крестцового отдела позвоночника. МРТ шейного отдела и головного мозга не проводились. Необходимо включить в круг дифференциального диагноза полинейропатию, которая может иметь различную природу, в том числе и токсическую», — указали специалисты.