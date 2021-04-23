Лидеры демократических структур Беларуси требуют освободить главу Партии БНФ Костусева

Главы ряда белорусских демократических структур выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей освободить председателя Партии БНФ Григория Костусева и прекратить его уголовное преследование.

Григорий Костусев.

В документе отмечено, что Партия БНФ — официально зарегистрированная политическая организация, которая «строит свою деятельность на нормах законодательства Республики Беларусь и в соответствии с собственными уставом и программой», передает БелаПАН .

Костусев как руководитель этой партии «всегда выступал с призывами к диалогу и мирному разрешению любых конфликтов между сторонниками различных политических взглядов на основании общих интересов белорусского народа, неоднократно призывал участников политического процесса к сдержанности, подчеркивая недопустимость разжигания вражды в белорусском обществе».

«Мы убеждены, что Григорий Костусев никогда не принимал и не мог принимать участия в заговорах или любых других действиях, направленных на захват власти неконституционным образом, — подчеркнуто в заявлении. Давление на легальные и официально зарегистрированные политические партии является продолжением давления на все не зависящие от властей центры, на гражданское общество».

«Мы призываем к прекращению политических репрессий и освобождению всех политических заключенных, которые заключены за мирные действия по выражению своей гражданской позиции согласно нормам о свободе мирных собраний и свободе слова», — отметили авторы документа.

Заявление подписали председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель общественного объединения «Движение «За Свободу» Юрий Губаревич.

Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

В этот же день ФСБ России сообщила, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».

Варшава и Вашингтон опровергли утверждение ФСБ России о причастности к подготовке покушения на Лукашенко.