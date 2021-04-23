Пресс-секретарь Путина: непризнание Крыма российским не осложняет отношения РФ с Беларусью

Непризнание Крыма российским не осложняет отношения РФ с Беларусью, заявил журналистам 23 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это суверенное право Белоруссии [не признавать вхождение Крыма в состав России], это совсем не осложняет», — цитирует представителя Кремля российское информагентство ТАСС .

По словам Пескова, отношения двух стран «очень многопрофильные», они развиваются в рамках Союзного государства, идут интеграционные процессы.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Путин и Лукашенко во время переговоров к теме Крыма не возвращаются.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ состоялся 16 марта 2014 года. По данным его организаторов, 96,77% проголосовавших высказались за вхождение Автономной Республики Крым в состав России. 18 марта Путин подписал договор о принятии в состав России Крыма и Севастополя. Этому предшествовал ввод российских военных на территорию украинского полуострова в феврале 2014 года и блокирование ими баз украинской армии.

Генеральная ассамблея ООН, ОБСЕ и другие международные организации не признали референдум законным. США, ЕС и ряд стран ввели экономические санкции против РФ. Беларусь не признала Крым российским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, подтверждающего в том числе обеспечение территориальной целостности Украины.

Вместе с тем Лукашенко неоднократно называл Крым «де-факто российским». Так, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря 2019 года он заявил: «Что касается Крыма, я давно… Когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год (интервью в Киеве 7 июня 2014 года в день инаугурации президента Петра Порошенко. — БелаПАН.), я им говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено».

«Потом они опять меня начали душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос: вы меня не душите, вы скажите, как вы обороняли Крым, как вы его защищали, сколько там украинцев погибло за эту святую, украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос», — заявил он.