Молодой женщине дали год домашней «химии» за оскорбление Лукашенко

Суд Первомайского района Минска 23 апреля вынес приговор 30-летней Ольге Насыр, которую обвинили по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса (публичное оскорбление президента).

Дело рассмотрел судья Максим Трусевич. Гособвинитель — прокурор Анна Лапенок, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Насыр приговорили к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Согласно материалам дела, женщина в одном из телеграм-каналов разместила в отношении Александра Лукашенко сообщения с использованием ненормативной лексики.

После изучения материалов дела в прокуратуре Первомайского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с его квалификацией по ч. 1 ст. 368 УК.

Насыр вину признала полностью, в совершенном раскаялась, сказала, что нужно было сдержать эмоции. До суда обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Ранее за участие в массовом мероприятии 23 января она была задержана на трое суток.

Ольга Насыр разведена, воспитывает девятилетнего ребенка. К уголовной ответственности не привлекалась.

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