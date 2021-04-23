32 бригады Heart team: третий год мобильная связь и безлимитный интернет А1 помогают медикам в Гродно

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В рамках социального проекта Heart team компания А1 на год вперед обеспечила гродненских медиков безлимитной связью для ускорения работы в экстренных ситуациях.

Благодаря SIM-картам с неограниченным доступом в интернет 32 врачебные бригады скорой помощи смогут продолжить оперативно обмениваться данными о пациентах с Гродненским областным клиническим кардиологическим центром.

Проект Heart team, действующий с 2019 года по инициативе кардиоцентра и Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома при поддержке компании А1, позволил оснастить врачебные бригады планшетами со специальным приложением и подключенными SIM-картами и ускорить оказание медицинской помощи при вызовах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще при осмотре на дому бригада скорой помощи заполняет на планшете специальную форму в мобильном приложении — и эти данные сразу же попадают в областной кардиоцентр, где также находятся три планшета: один у дежурного кардиолога в приемном покое, второй — у реаниматолога, третий — у хирурга.

Они видят пол, возраст, состояние и степень тяжести состояния, показатели электрокардиограммы, дату и время поступления жалоб — в случаях экстренной госпитализации эта информация помогает подготовиться к приему пациента, пока он еще находится в дороге, и максимально оперативно отреагировать на вызов.

Связь кардиоцентра с бригадами скорой помощи обеспечивается за счет программного обеспечения Salutis, которое установлено на планшетах Heart team и работает на основе SIM-карт с подключенным пакетом безлимитной 3G-связи от A1.

Неограниченный круглосуточный доступ к сети позволяет медикам обмениваться любым объемом данных и пользоваться едиными алгоритмами действий, выработанными за предыдущие два года использования новой технологии.

 

 

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Тэги: Heart team скорая помощь кардиология Город: Гродно

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