На субботу объявлен желтый уровень опасности

В ближайшую субботу Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.

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Как сообщили синоптики, днем 24 апреля в некоторых районах страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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