Команда «Дети Тьюринга» не смогла пробиться в 1/4 финала высшей лиги КВН

Минская команда «Дети Тьюринга» выступили во второй игре 1/8 финала высшей лиги Международного союза КВН.

Фото с сайта КВН

Кроме белорусов встречались «ЮРА» (Москва), «Город N» (Челябинск), «Пал Палыч» (Хабаровский край) и «Уже не дети» (Светлый).

Среди шуток, как отмечает пресс-служба МС КВН, у минчан были такие:

— Мы постоянно просим у вас «дай-дай денег» и поэтому у вас так развиты «на-на технологии».

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— Хочешь быть патриотом? Будь. Не хочешь? Флаг тебе в руки.

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— Это Арина. Самый брутальный учитель географии. 15 раз прошла Вьетнам. С детьми.

Итог игры:

Город N — 14,8; Уже не дети — 14,3; ЮРА — 14,0; Дети Тьюринга — 13,7; Пал Палыч — 13,0.

Напомним, в прошлом году «Дети Тьюринга» отказались участвовать в четвертьфинале, съемки которого проходили в Крыму.