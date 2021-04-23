Команда «Дети Тьюринга» не смогла пробиться в 1/4 финала высшей лиги КВН
Минская команда «Дети Тьюринга» выступили во второй игре 1/8 финала высшей лиги Международного союза КВН.
Кроме белорусов встречались «ЮРА» (Москва), «Город N» (Челябинск), «Пал Палыч» (Хабаровский край) и «Уже не дети» (Светлый).
Среди шуток, как отмечает пресс-служба МС КВН, у минчан были такие:
— Мы постоянно просим у вас «дай-дай денег» и поэтому у вас так развиты «на-на технологии».
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— Хочешь быть патриотом? Будь. Не хочешь? Флаг тебе в руки.
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— Это Арина. Самый брутальный учитель географии. 15 раз прошла Вьетнам. С детьми.
Итог игры:
- Город N — 14,8;
- Уже не дети — 14,3;
- ЮРА — 14,0;
- Дети Тьюринга — 13,7;
- Пал Палыч — 13,0.
Напомним, в прошлом году «Дети Тьюринга»