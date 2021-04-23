Биржа: евро и доллар потеряли почти по три копейки на торгах 23 апреля

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились разгромом европейской и американской валют.

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Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,0957 белорусского рубля (-0,0296 пункта);

доллар — 2,5687 белорусского рубля (-0,026 пункта);

российский рубль — 3,4189 белорусского рубля за 100 российских (+0,0238).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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