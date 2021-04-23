Кремль приоткрыл завесу над тайными переговорами Путина и Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 637

Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фото pixabay.com

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает gazeta.ru, в ходе встречи состоялся «рабочий проговор тем, связанных с экономическим взаимодействием: энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы».

Представитель Кремля уверяет, что во время переговоров стороны не обсуждали вопрос слияния двух государств.

Вместе с тем, заметил Песков, вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государства Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина

«Заговор против Лукашенко» удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого

«Заговор против Лукашенко» удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США

«Дело о перевороте» сблизило Минск и Москву на почве нелюбви к оппозиции и США