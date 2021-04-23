Телеграм-канал BYPOL признан экстремистским
Решением суда Железнодорожного района Гомеля от 22 апреля телеграм-канал инициативы бывших силовиков BYPOL признан экстремистским.
Решение принято на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК.
«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В сообщении подчеркивается, что «за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».
В конце марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении участников ByPol