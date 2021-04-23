В Дисне появился мурал с портретом Язепа Дроздовича

В городе Дисна (Миорский район Витебской области) появился мурал с портретом знаменитого художника Язепа Дроздовича (1888—1954). Граффити украсило фасад двухэтажного дома по улице Юбилейная, 27.

Мурал создан в рамках совместного проекта Миорского райисполкома, общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и Латвийского сельского форума. Проект финансируется Европейским союзом.

Эскиз граффити создал стрит-артер Алесь Kontra, а расписал стену его коллега Евгений Сосюра.

«Чтобы разработать концепцию граффити, я начал искать материалы по истории Дисненщины, — рассказал Алесь Kontra. — Было много идей, но самой лучшей показалась концепция увековечить Дроздовича, который начал учебу именно в Дисненской гимназии и ступил тут на путь художника, делая зарисовки местных пейзажей. Язеп Дроздович много путешествовал, но часто возвращался сюда. Он здесь не только рисовал графические пейзажи с натуры, но и записывал для словарей народную лексику края, фольклор, составил сборник “Песни Дисненщины”. На эскиз я добавил несколько небесных объектов из базовой астрономии — науки, которая повлияла на Дроздовича. Пейзаж на эскизе — руки Дроздовича, это его родной застенок Пуньки, где он родился и жил в детстве».

Создание мурала — знаковое событие для Дисны, отметил председатель Дисненского горисполкома Евгений Баран.

«Это первое такое граффити в нашем городе, и мы уверены, что оно привлечет туристов, — отметил чиновник. — Символично и неслучайно, что как раз рядом с граффити находится здание бывшего училища, в котором четыре класса окончил Язеп Дроздович».

Это не единственное здание в Миорском районе, созданное в рамках проекта. Язеп Дроздович известен своими коврами-маляванками, и в прошлом году в Миорах Алесь Kontra изобразил такой стилизованный ковер, на котором можно увидеть 10 достопримечательностей района. А в деревне Перебродье он расписал магазин фирменным паттерном Миорщины, а здание бывшей пилорамы — природно-бытовым сюжетом в стиле двойного ткачества.