Тихановская обсудит с руководством Австрии организацию переговоров по разрешению кризиса в Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 26-28 апреля посетит Австрию с официальным визитом, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и главами миссий при ОБСЕ.

«Планируется обсудить организацию переговоров по решению кризиса в Беларуси, поддержку демократии и независимости Беларуси, принуждение режима к диалогу с белорусским народом», — говорится в сообщении.

Тихановская уже встречалась с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем 5 ноября в Вене. Тогда Курц выразил солидарность с белорусским народом и «проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси».

31 марта белорусский демократический лидер объявила о начале второго этапа подготовки к переговорам с белорусскими властями, который включает два направления работы — принуждение к переговорам через усиление внешнего и внутреннего давления и непосредственно подготовку и организацию переговоров. В ближайшие недели, отметила Тихановская, планируется выработать, какими будут площадка, формат и стороны переговоров.

Читайте также: