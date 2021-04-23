Тихановская обсудит с руководством Австрии организацию переговоров по разрешению кризиса в Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 109

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 26-28 апреля посетит Австрию с официальным визитом, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и главами миссий при ОБСЕ.

«Планируется обсудить организацию переговоров по решению кризиса в Беларуси, поддержку демократии и независимости Беларуси, принуждение режима к диалогу с белорусским народом», — говорится в сообщении.

Тихановская уже встречалась с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем 5 ноября в Вене. Тогда Курц выразил солидарность с белорусским народом и «проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси».

31 марта белорусский демократический лидер объявила о начале второго этапа подготовки к переговорам с белорусскими властями, который включает два направления работы — принуждение к переговорам через усиление внешнего и внутреннего давления и непосредственно подготовку и организацию переговоров. В ближайшие недели, отметила Тихановская, планируется выработать, какими будут площадка, формат и стороны переговоров.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Австрия Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская Себастьян Курц Александр Шалленберг Александр Ван дер Беллен

Другие материалы на эту тему:

Штайнмайер: белорусы нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке

Штайнмайер: белорусы нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»