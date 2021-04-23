Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой

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Минский городской суд 23 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналисткам вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой.

Приговор оставлен в силе — два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

На заседании суда Фрунзенского района столицы 18 февраля судья Наталья Бугук признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

26 февраля защита Андреевой и Чульцовой обжаловала приговор.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова содержатся в СИЗО Жодино. Их поставили на профилактический учет как «склонных к экстремизму и иным деструктивным действиям».

 

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Тэги: Белсат политический приговор Персона: Екатерина Андреева Дарья Чульцова

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