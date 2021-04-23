Фигурантов «дела «Пресс-клуба» еще на два месяца оставили за решеткой

Всем фигурантам «дела «Пресс-клуба» срок содержания под стражей продлен еще на два месяца — до 23 июня.

Как сообщила БелаПАН Александра Слуцкая, дочь основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, результатов налоговой проверки по уголовному делу, по которому проходят сотрудники «Пресс-клуба», до сих пор нет.

«В чем парадокс? Обвиняют в неуплате налогов, так покажите, где они недоплатили! Ущерб, который они якобы насчитали, погашен еще в начале февраля. Последние два месяца следственных действий не ведется. Люди сидят, а в чем их вина — непонятно», — подчеркнула Слуцкая.

Александра Слуцкая также сообщила о состоянии здоровья матери: «У нее никак не проходит кашель, продолжается с зимы. Это из-за того, что в камере курят».

22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого было задержано шесть человек: Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой), а также Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, причастность к которому имела Академия «Пресс-клуба».

31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова, у которого российское гражданство, депортировали в Россию без предъявления обвинения. Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как «обеспечение возмещения возможного ущерба».

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.