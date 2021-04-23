Доллар и евро сильно падают утром в пятницу
Американская и европейская валюты серьезно сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 апреля.
Евро теряет 0,0282 пункта и торгуется на уровне 3,0971 белорусского рубля, а доллар 0,0215 пункта — 2,5732 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь добавляет 0,0287 пункта — 3,4238 белорусского рубля за 100 российских.
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