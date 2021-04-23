Доллар и евро сильно падают утром в пятницу

/ Экономика
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Американская и европейская валюты серьезно сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 апреля.

Фото pixabay.com

Евро теряет 0,0282 пункта и торгуется на уровне 3,0971 белорусского рубля, а доллар 0,0215 пункта — 2,5732 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь добавляет 0,0287 пункта — 3,4238 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: валюта

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