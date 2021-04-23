Посол США Джули Фишер назвала главную угрозу власти Лукашенко

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По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами.

Она напомнила, пишет «Голос Америки», что в Беларуси тысячи людей были задержаны, многие оппозиционеры бежали из страны или попали в тюрьму.

Фишер считает, что власть Лукашенко вряд ли продлится долго, если он не наладит контакт с белорусским народом.

«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем», — сказала посол во время визита в Литву, где она планирует встретиться с белорусскими продемократическими активистами.

«Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует», — добавила она.

«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», — сказала Фишер.

По словам Фишер, у Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада, однако в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать.

 

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Тэги: Беларусь-США Персона: Джули Фишер Александр Лукашенко

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