Макфол: убийство Лукашенко в национальных интересах США? Это выглядит как истерия

Профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в РФ Майкл Макфол считает, что США не имеют никакого отношения к ситуации с «госпереворотом» в Беларуси и «убийством» Александра Лукашенко.

Фото с сайта посольства США в РФ

В эфире авторской программы главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова «Тузы» он предположил, что вся эта история является пропагандой, рассчитанной на белорусского и российского потребителя.

Ведущий с ним не согласился: «Неправильно, Майкл. Отвык от России. Я скажу почему. Он [Путин] говорит таким образом: «Байден, ты назвал меня убийцей. Но ты тоже убийца. У нас клуб убийц. Мы все такие! ЦРУ, КГБ — у нас такие задачи. И это наша обычная работа. И это как раз для вас [американцев], а не для нас. Нам-то что Лукашенко и погреб в Гомеле?»

В свою очередь Макфол отметил, что, если это действительно так, то это «очень слабый аргумент», который не сработает ни на президента Джо Байдена, ни на директора ЦРУ Билла Бернса. Он также считает, что это «знак слабости» со стороны Кремля.

«Во-первых, я не видел никогда никаких доказательств, что это действительно факты. Это просто фантазия. Если человеку нужна фантазия, чтобы руководить, чтобы показать его силу — это знак слабости, а не силы. Мое окружение говорит: «Путин, что он говорит? Так странно. Зачем мы бы хотели убить Лукашенко? Объясните, пожалуйста, почему это в американских национальных интересах?» Я честно говорю, я это не понимаю. Во-вторых, такой возможности у нас нет. И, в-третьих, это выглядит как истерия».

Четверым задержанным по делу о попытке «госпереворота» КГБ предъявил обвинения , все они дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.

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