Что происходит на границе

Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении стоит более 1340 фур:

«Каменный Лог» — более 470;

«Бенякони» — более 360;

«Привалка» — более 280;

«Котловка» — более 230.

В пять раз меньше грузовиков пытается выехать в Латвию — более 260:

«Урбаны» — более 150;

«Григоровщина» — более 110.

На фоне литовской границы, польская выглядит свободной — более 150:

«Берестовица» — более 90;

«Брузги» — более 40;

«Козловичи» — более 20.