Что происходит на границе
Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении стоит более 1340 фур:
- «Каменный Лог» — более 470;
- «Бенякони» — более 360;
- «Привалка» — более 280;
- «Котловка» — более 230.
В пять раз меньше грузовиков пытается выехать в Латвию — более 260:
- «Урбаны» — более 150;
- «Григоровщина» — более 110.
На фоне литовской границы, польская выглядит свободной — более 150:
- «Берестовица» — более 90;
- «Брузги» — более 40;
- «Козловичи» — более 20.