Эксперт: максимум, на что сегодня способны нелояльные режиму чиновники, — это саботировать выполнение приказов

Политолог Андрей Егоров прокомментировал информацию о числе чиновников, которые подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие, освободить политических заключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и ЦИК, а также провести новые выборы президента.

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Как сообщили в Народном антикризисном управлении, на данный момент это почти 1700 чиновников. Большинство из них (около 1300) являются действующими сотрудники исполкомов, министерств (в т.ч. Минфина, МВД, МИД), а также Нацбанка, ГТК и СК.

«О количестве нелояльных власти чиновников сложно судить, но, думаю, оно не сильно отличается от того, что мы наблюдаем среди населения в целом — большинство не поддерживают существующую систему. С одной стороны, 1700 подписавшихся под открытым письмом — это небольшой процент от общего количества чиновников (в Беларуси около 200 тысяч госслужащих). И это показывает, что даже на условиях анонимности люди не готовы поставить свою подпись под требованием к властям. С другой — около полутора тысяч человек в аппарате белорусского государства передали свои данные и готовы взаимодействовать с НАУ», — заявил DW Егоров, который является аналитиком Центра европейской трансформации, а также членом Координационного совета.

В то же время, по его словам, чиновники не видят конкретных действий, которые они могут предпринять по присоединению к общему демократическому движению.

«Пока госслужащий не поймет, куда ему нести заявление и где вставать на довольствие, ни на чью сторону он переходить не будет. Что, вероятнее всего, может сделать чиновник в какой-то критической ситуации, это саботировать выполнение приказов, которые спускаются по вертикали», — считает эксперт.

Также он обратил внимание на тот факт, что Александр Лукашенко «укрепляет вертикальный контроль над чиновничьим аппаратом», отправляя силовиков курировать гражданские ведомства.