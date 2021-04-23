Беларусь накрыла неустойчивая холодная воздушная масса

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);

Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 4-9 м/с);

Минск +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, какая погода будет на выходных .