Беларусь накрыла неустойчивая холодная воздушная масса

/ Общество
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 4-9 м/с);
  • Минск +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, какая погода будет на выходных.

 

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Тэги: прогноз погоды

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