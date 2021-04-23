Беларусь накрыла неустойчивая холодная воздушная масса
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 4-9 м/с);
- Минск +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).
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