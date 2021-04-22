Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»

/ Культура
Просмотров: 36

Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую группу средневековой музыки «Стары Ольса» стать ее частью.

 

 

"Стары Ольса". Фото: staryolsa.com.

 

Вместе мы разработали рецепт, в дополнение к которому идет плейлист из застольных песен для атмосферы и настроения, поделилась флейтистка коллектива Мария Шарий на сайте группы. «Напиток варится прямо сейчас, они уже принимают заказы. Он из меда из полевых цветов с добавлением побегов вереска и настоенный на березовой коре. В результате получился авторский рецепт, основанный на традициях приготовления питного меда в Беларуси. Старинная музыка плюс старинный напиток – это машина времени. Ждем с нетерпением своих бутылок, чтобы попробовать!»

Как гласит этикетка напитка, доходы от его продажи пойдут на поддержку группы в нынешние смутные времена. А если питной мед по белорусскому рецепту станет популярным, то его могут добавить в список основной продукции компании.

Возможно, это событие станет толчком к возрождению и распространению традиционного старинного напитка на родине. Как, к примеру, в Польше, Литве, на Украине, где сохранилась традиция приготовления питного меда
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: питный мед медоварня Стары Ольса Персона: Мария Шарий

Другие материалы на эту тему:

Гурт «Стары Ольса» даў 45 канцэртаў у ЗША

Гурт «Стары Ольса» даў 45 канцэртаў у ЗША

«Стары Ольса» восстанавливает застольные песни рыцарей ВКЛ

«Стары Ольса» восстанавливает застольные песни рыцарей ВКЛ

В Минске сразились рыцари и лучники

В Минске сразились рыцари и лучники

«Стары Ольса» выпустил альбом без продюсеров и спонсоров

«Стары Ольса» выпустил альбом без продюсеров и спонсоров