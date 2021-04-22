Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»

Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую группу средневековой музыки «Стары Ольса» стать ее частью.

"Стары Ольса". Фото: staryolsa.com.

Вместе мы разработали рецепт, в дополнение к которому идет плейлист из застольных песен для атмосферы и настроения, поделилась флейтистка коллектива Мария Шарий на сайте группы. «Напиток варится прямо сейчас, они уже принимают заказы. Он из меда из полевых цветов с добавлением побегов вереска и настоенный на березовой коре. В результате получился авторский рецепт, основанный на традициях приготовления питного меда в Беларуси. Старинная музыка плюс старинный напиток – это машина времени. Ждем с нетерпением своих бутылок, чтобы попробовать!»

Как гласит этикетка напитка, доходы от его продажи пойдут на поддержку группы в нынешние смутные времена. А если питной мед по белорусскому рецепту станет популярным, то его могут добавить в список основной продукции компании.

Возможно, это событие станет толчком к возрождению и распространению традиционного старинного напитка на родине. Как, к примеру, в Польше, Литве, на Украине, где сохранилась традиция приготовления питного меда