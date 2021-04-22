Мощный антиоксидант и защитник клеток: ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака

/ Мир
Просмотров: 150

Между потреблением грибов и риском развития онкологии есть связь. К такому выводу пришли ученые из штата Пенсильвания, материалы их изысканий опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

 

Фото: mir-ogorod.ru.

 

Как сообщает Росбалт, авторы изучили 17 исследований, опубликованных с 1966 по 2020 год, которые включали более чем 19,5 тыс. раковых больных, и выяснили, что люди, которые включали в свой ежедневный рацион любые разновидности грибов, имели более низкий риск развития рака.

По данным специалистов, ежедневное потребление 18 граммов грибов может снизить вероятность развития злокачественных опухолей на 45%.

Грибы богаты витаминами, питательными веществами, являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. А пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака.

 

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: потреблене грибов онкология

Другие материалы на эту тему:

Профилактика и лечение рака: белорусам доступен метод Джоли и не только

Профилактика и лечение рака: белорусам доступен метод Джоли и не только

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности