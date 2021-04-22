Лукашенко на встрече с Путиным: решения по углублению интеграции будут формализованы осенью

Решения по углублению интеграции Беларуси и России будут формализованы осенью, заявил Александр Лукашенко 22 апреля в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: president.gov.by.

Трансляцию протокольной части встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий, президентов, на конец прошлого года и на этот год», — сказал Лукашенко.

По его словам, глава правительства России Михаил Мишустин во время визита в Минск 16 апреля выступил как академик. «Получилось у него очень мощно. Рассказал об экономике, о финансах, о налогообложении, об администрировании налогов, об эффективности системы налогообложения: я потом скажу, мы пришли к определенному выводу, совместному выводу», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что подробнее тема интеграции систем налогообложения будет обсуждена сегодня.

В июне в Московской области пройдет Форум регионов двух стран, напомнил Лукашенко. «А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», — сообщил он.

«В общем, мы двигаемся серьезно по союзным программам, — заявил Лукашенко. — Помните, с [дорожных] карт начинали? Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось: две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение».

«Потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые нужно усиливать, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве, — добавил он. — Хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся: и линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно».