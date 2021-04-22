Лукашенко: Зеленскому пора научиться дипломатично себя вести

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 апреля Александр Лукашенко дал совет главе Украины Владимиру Зеленскому.

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего... Это касается Донбасса», — сказал Лукашенко после ответа Путина на просьбу журналиста прокомментировать сделанное Зеленским 20 апреля предложение встретиться с ним «в любой точке украинского Донбасса». Путин предложил президенту Украины начать диалог с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе. Пусть встречаются, правильно? Это ж их дело. Я и говорю: с ними пусть встречаются там, в Донбассе», — поддержал Лукашенко Путина.

Лукашенко заявил, что особо не переживает по поводу заявлений Киева о необходимости переноса из Беларуси площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси: Владимир Владимирович, Порошенко, все, кто присутствовали тогда (в феврале 2015 года на встрече лидеров стран «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и России. — БелаПАН ), обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте. Но вообще у нас говорят так: баба с возу — коню легче. Поэтому ради бога, мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений», — сказал Лукашенко.

«Хотя вы, наверное, пропустили: они заявили, а потом уже опровергли это заявление. И якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Ну, глупость несусветная. Что тут обсуждать?» — добавил он.

«Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс», — сказал Путин. «Абсолютно», — поддержал Лукашенко. «Никак, — продолжил Путин. — Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса». «И похоронить минские соглашения», — добавил Лукашенко. «И похоронить окончательно», — сделал ремарку Путин.