Мария Захарова о «подготовке госпереворота» в Беларуси: фигурантов этого дела консультировали в западных столицах

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 22 апреля прокомментировала информацию о «подготовке госпереворота» в Беларуси.

Мария Захарова. Фото life.ru

«Уже озвучивали наши оценки о недавно раскрытом заговоре против белорусского руководства, — сказала она. — Напомню, что в результате совместной спецоперации ФСБ России и КГБ Беларуси 13 апреля в Москве с поличным задержаны гражданин Беларуси политолог Федута и имеющий двойное гражданство — США и Беларуси — адвокат Зенкович. По данным ФСБ России, они планировали осуществление военного переворота в республике, а также физическое устранение Лукашенко и членов его семьи. Оперативная видеозапись переговоров заговорщиков демонстрировалась на телевидении, она доступна в интернете, каждый желающий сам может убедиться, насколько обоснованными являются эти обвинения».

«Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей, как вы понимаете, компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать расследование, делать выводы о причастности властей США к планируемому, по сути, акту государственного терроризма. Это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — добавила Захарова.

Накануне о «попытке организации государственного переворота в Беларуси и убийства» Александра Лукашенко высказался Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В мире, к сожалению, похоже, все уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны», — заявил Путин.