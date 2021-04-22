В День Земли далай-лама предупредил об угрозе для всего человечества
Ухудшение экологической ситуации угрожает всем без исключения жителям Земли, предупредил далай-лама.
«Землю можно поистине назвать нашей матерью, и мы, ее дети, от нее зависим. Отдельные организации и отдельные государства оказываются беспомощными перед лицом таких всеобщих проблем, как глобальное потепление и истощение озонового слоя. Мы не сможем решить их, если не объединим усилия. Наша мать-Земля дает нам урок всеобщей ответственности», – отметил религиозный лидер буддистов.
Он призвал человечество сообща предотвратить «катастрофу для окружающей среды»,
Далай-лама напомнил о проблемах глобального потепления, нехватки питьевой воды и отсутствия качественной медицины в некоторых регионах.
Кроме того, он поддержал предложение президента США Джо Байдена созвать мировой саммит по климату, который пройдет онлайн 22–23 апреля.