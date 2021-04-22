Фотофакт. Открытая с помпой в Могилеве «триумфальная арка» уже начала сыпаться – а ведь ей меньше трех лет

/ Общество
Просмотров: 381

Торжественное открытие этого сооружения в Могилеве, воспринятого многими горожанами как крайне спорный проект, состоялось 9 октября 2018 года.

 

 

 

Как отмечает портал mogilev.online, спустя менее чем три года спустя новостройка удручает своим внешним видом – облезшая краска, подтеки, осыпавшаяся облицовка.

Общее мнение могилевчан выражает комментарий Ольги Бабичевой: «Раньше ведь умели делать на века. Ну неужели хоть что-то нельзя сделать по старым технологиям. Пирамиды в Египте до сих пор стоят, а арка и года не продержалась. Позор!»

Фото: Кирилл Кирютин / vk.com/ilovemogilev.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: триумфальная арка разрушение Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Президент Индонезии: давайте будем готовы к самому худшему

Президент Индонезии: давайте будем готовы к самому худшему

Сегодня ночью молодежными активистами была проведена акция против уничтожения Гродно

Сегодня ночью молодежными активистами была проведена акция против уничтожения Гродно

В Гродно рушат исторические памятники

В Гродно рушат исторические памятники

В Стамбуле рухнул жилой дом

В Стамбуле рухнул жилой дом