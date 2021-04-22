В Светлогорске прошли обыски у журналистов медиакомпании «‎Ранак»

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У журналистов медиакомпании «‎Ранак» в Светлогорске (Гомельская область) прошли обыски, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

 

Фото: baj.by.

 

Накануне, 21 апреля, около 08:00 домой к работникам «Ранка» Владимиру Попову и Андрею Липскому пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. «Примерно в это же время сотрудники силовых структур пришли в офис медиакомпании. По результатам обысков изъята компьютерная техника», — пишет БАЖ.

Действия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено ранее, сообщили в редакции.

В сентябре 2020 года в редакцию пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, изъяли документы и начали проверку. Сотрудники «Ранка» посчитали это реакцией на их позицию относительно событий в стране после президентских выборов, а также освещение протестов в Светлогорске.

Тогда учредитель компании Игорь Кашликов из соображений безопасности покинул страну. По результатам проверки, которая продолжалась полгода, было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов. Компания оспаривает результаты проверки.

Сейчас «Ранак» работает в обычном режиме.

 
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Тэги: давление на СМИ медиакомпании Ранак Персона: Владимир Попов Андрей Липский Игорь Кашликов Город: Светлогорск

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