COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1170 случаев, умерли 10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1170 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1307 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 21 апреля было зарегистрировано 1318 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 348 486, умерло 2463 пациента с коронавирусом, выздоровело — 338 927.

За минувшие сутки выполнено 17 895 тестов на коронавирус (19 630 днем ранее). Всего с начала эпидемии сделано 5 723 427 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 211 тыс. человек, более 75 тыс. прошли полный курс вакцинации. В стране применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на предприятии «Белмедпрепараты».