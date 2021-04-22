Какой будет погода на выходных
Заканчивается рабочая неделя. Уже завтра многие будут планировать свои выходные. Не исключено, что кто-то задумается о поездке на природу. Но позволит ли это сделать погода.
По прогнозам синоптиков, 24-25 апреля Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.
Сохранится прохладная погода, облачно с прояснениями.
Температура воздуха:
24 апреля
- ночью -3..+2°С;
- днем +4..+9°С.
25 апреля
- ночью -3..+2°С;
- днем +3..+9°С.
Ранее сообщалось, что сегодня на вторую половину дня