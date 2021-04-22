Уникальный двухсотлетний вяз в деревне Талуи взят под охрану государства

Вяз-старожил в деревне Талуи Молодечненского района Минской области объявлен ботаническим памятником природы республиканского значения.

Такое решение содержится в постановлении Минприроды № 7 от 5 апреля 2021 года.

Фото mlyn.by

Как сообщали ранее Naviny.by, данный вяз гладкий является старейшим представителем своей породы в Беларуси.

Возраст дерева составляет около 230 лет (некоторые специалисты считают, что дерево старше — более 400 лет). Его общая высота превышает 25 метров, а площадь кроны равна 380 квадратным метрам.

Согласно постановлению Минприроды площадь памятника природы составляет 0,05 гектара, площадь охранной зоны памятника природы — 0,13 гектара.

В этой зоне установлен режим охраны и использования.

В частности, здесь запрещено возводить объекты строительства, размещать туристические стоянки, останавливаться или проезжать на механических транспортных средствах, сбрасывать сточные воды в окружающую среду, применять химические средства защиты растений, разводить костры и выпасывать скот.

Постановление Минприроды вступает в силу 26 апреля.

В результате вяз гладкий из деревни Талуи пополнит список памятников природы республиканского значения.