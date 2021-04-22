Уникальный двухсотлетний вяз в деревне Талуи взят под охрану государства
Вяз-старожил в деревне Талуи Молодечненского района Минской области объявлен ботаническим памятником природы республиканского значения.
Такое решение содержится в постановлении Минприроды № 7 от 5 апреля 2021 года.
Как
Возраст дерева составляет около 230 лет (некоторые специалисты считают, что дерево старше — более 400 лет). Его общая высота превышает 25 метров, а площадь кроны равна 380 квадратным метрам.
Согласно постановлению Минприроды площадь памятника природы составляет 0,05 гектара, площадь охранной зоны памятника природы — 0,13 гектара.
В этой зоне установлен режим охраны и использования.
В частности, здесь запрещено возводить объекты строительства, размещать туристические стоянки, останавливаться или проезжать на механических транспортных средствах, сбрасывать сточные воды в окружающую среду, применять химические средства защиты растений, разводить костры и выпасывать скот.
Постановление Минприроды вступает в силу 26 апреля.
В результате вяз гладкий из деревни Талуи пополнит