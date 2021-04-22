Только новинки: в Гродно открылся кинозал VOKA Premiere

В гродненском кинотеатре MOOON сети Silver Screen открылся зал VOKA Premiere. Он будет знакомить публику с самыми актуальными событиями мировой киноиндустрии — и новым форматом зрительских мест, который до этого времени не был представлен в Беларуси.

VOKA Premiere — самый большой зал не только по меркам кинотеатра MOOON, но и в масштабе всей сети Silver Screen в стране. Здесь установлен самый большой в Беларуси FLAT-экран размером 15,9 x 8,7м, а также новейший лазерный проектор NEC.

Рекордной для сети Silver Screen является и вместимость зала — 265 мест. Зрители могут выбирать как стандартные просторные мягкие кресла с высокими спинками и комфортными подлокотниками, так и удобные двухместные кресла-диваны Premiere Sofa с подголовниками и подставками для ног.

А самой необычной особенностью VOKA Premiere стали индивидуальные кинокомнаты с отдельным входом Private Suite. Именно здесь зрители смогут совмещать все преимущества просмотра кино на большом экране с атмосферой уединенности для полного погружения в происходящее.

Зал VOKA Premiere будет специализироваться на демонстрации самых свежих новинок кинематографа. Именно здесь будут проходить премьеры и предпоказы.

Новые картины в этом зале можно будет смотреть в течение двух недель после начала проката. Таким образом, его посетителям гарантированы только самая актуальная афиша и самые свежие впечатления.

Первой по-настоящему громкой премьерой, которая будет представлена в зале VOKA Premiere, станет новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий». Первый показ состоится сегодня, 22 апреля.

Цена билетов от 8 до 35 рублей