Осознанное потребление и забота об экологии: какие «зеленые» товары выбирали жители Беларуси на AliExpress

22 апреля по всему миру проходят различные экологические акции, посвященные Дню Земли. В честь этой даты специалисты AliExpress проанализировали предпочтения покупателей из Беларуси и изучили, какие «зеленые» тренды они выбирают.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году наибольший прирост среди экотоваров демонстрируют многоразовые бутылки для воды (+25%) и тканевые сумки-шопперы, которые многие предпочитают использовать для походов по магазинам вместо привычных одноразовых пластиковых пакетов. Рост их продаж в денежном выражении составил 62%.

Самыми популярными моделями шопперов стали холщовые сумки с принтами по мотивам аниме, а также яркие и вместительные сумки-тоут разнообразных расцветок, которые при необходимости можно сложить до размеров записной книжки благодаря аккуратному чехлу-карману.

Что касается бутылок для воды, то здесь белорусы отдавали предпочтение классическим спортивным моделям с герметичной крышкой емкостью от 350 мл до 1 литра.

А самые преданные сторонники экологичных решений позаботились даже о том, чтобы традиционный утренний кофе в любимой кофейне им наливали не в одноразовый стакан, а в многоразовую силиконовую кружку — складную, чтобы удобнее было брать с собой.

Вместо одноразовых контейнеров все больше белорусов предпочитают носить домашние обеды в ланчбоксах: это более здоровая альтернатива традиционным офисным перекусам и возможность сократить количество пластиковых отходов. А многие даже заказывали на AliExpress специальные термосы и термосумки для ланчей — все это позволяет не тратить лишнюю энергию на разогрев еды.

Стабильный рост спроса наблюдается и на энергосберегающие лампочки. Наиболее популярны LED-лампы теплого белого свечения мощностью 5-15 W с классическим цоколем E27 или узким E14. А самым необычным товаром оказались «умные» лампочки с регулировкой яркости и 16 цветами излучаемого света на выбор.

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