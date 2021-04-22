Тихановская обсудила с главой МИД Греции ситуацию в Беларуси

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Ситуация в Беларуси обсуждалась в телефонном разговоре белорусского демократического лидера Светланы Тихановской с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Фото из телеграм-канала Светланы Тихановской

«Во время звонка обсудили эскалацию репрессий в Беларуси, необходимость поддержки гражданского общества и международного давления на режим», — сообщает пресс-служба белорусского политика.

«Тихановская подчеркнула принципиальную позицию мирно решить белорусский кризис. Министр поддержал призыв Тихановской к диалогу и переговорам», — говорится в сообщении.

Политик рассказала о преследовании журналистов в Беларуси и ситуации с главным редактором издания Intex-press Владимиром Янукевичем, которому грозит уголовное дело за опубликованное интервью с ней.

В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость координации действий стран Евросоюза и США в отношении Беларуси.

По информации пресс-службы, Дендиас пригласил Тихановскую посетить Афины с официальным визитом.

 

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Тэги: Беларусь-Греция Персона: Светлана Тихановская Никос Дендиас

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