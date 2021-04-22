На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которые ожидают Беларусь во второй половине дня.

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Как отмечается, сегодня до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

нельзя купаться в водоемах;

не следует бегать;

следует находиться на удалении от линий электропередач;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.