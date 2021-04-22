Украина ответила на «недружественные действия» Беларуси

Украина ввела специальную пошлину на автобусы и другие транспортные средства белорусского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в правительственной газете «Урядовий кур'эр».

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По информации издания , межведомственной комиссией по международной торговле установлены «факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины — предприятий автомобилестроения».

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что правительством Беларуси «созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси».

Комиссия решила «в качестве адекватной меры» ввести в ответ специальную пошлину на импорт в Украину ряда товаров из Беларуси, в частности: новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя; новые моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т и полной массой транспортного средства более 20 т; отдельные моторные транспортные средства специального назначения, а именно автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили для уборки дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники).

Размер ставки специальной пошлины относительно импорта в Украину товара составляет 35% от таможенной стоимости. Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу решения комиссии и до установления «факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины».

Решение комиссии вступит в силу через 10 дней после опубликования сообщения.

В пресс-службе Министерства промышленности Беларуси пока не комментируют решение Украины.

Как заявили на пресс-конференции 14 апреля в Киеве представители корпорации «Эталон» — одного из крупнейших в Украине производителей грузовой и пассажирской техники, местный рынок пассажирского транспорта фактически монополизирован белорусскими предприятиями .

Президент корпорации Владимир Бутко отметил, что украинские производители автобусов и троллейбусов «находятся в неравных условиях с дотируемыми белорусскими конкурентами при участии в тендерах на поставку автотехники в украинские города». По его словам, сейчас требования к закупке пассажирской техники в тендерах, организованных Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), «сформулированы таким образом, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими, в том числе компанией «МАЗ».

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