Биржа: на торгах 22 апреля упал доллар

Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской валюты.

Доллар потерял 0,0033 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5947 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции укрепили:

российский рубль на 0,0137 пункта — 3,3951 белорусского рубля за 100 российских;

евро на 0,0044 пункта — 3,1253 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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