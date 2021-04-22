Биржа: на торгах 22 апреля упал доллар
Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской валюты.
Доллар потерял 0,0033 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5947 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции укрепили:
- российский рубль на 0,0137 пункта — 3,3951 белорусского рубля за 100 российских;
- евро на 0,0044 пункта — 3,1253 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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