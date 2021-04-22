МИД: посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси никогда не будет иметь

/ Политика
Просмотров: 245

В белорусском МИД нет официальной информации о том, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может быть аккредитована в Литве. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, размещенном на сайте МИД.

Фото МИД Беларуси

Накануне заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас сообщил агентству BNS, что Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть временно аккредитована в Вильнюсе. По его словам, 19 апреля США официально обратились к правительству Литвы с просьбой аккредитовать Фишер. «Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», — сказал Адоменас.

В свою очередь Глаз отметил, что заявления «различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно».

«Будет больше ясности — можно будет говорить более предметно, — сказал он. — Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Vibe
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Персона: Анатолий Глаз Джули Фишер

Другие материалы на эту тему:

Конгрессмены США приняли жесткую резолюцию по Беларуси

Конгрессмены США приняли жесткую резолюцию по Беларуси

США готовы разморозить санкции против «Белнефтехима». Минск уперся рогом

США готовы разморозить санкции против «Белнефтехима». Минск уперся рогом

США возобновят санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий

США возобновят санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий

На слушаниях в Конгрессе США Тихановская призвала поддержать белорусский народ

На слушаниях в Конгрессе США Тихановская призвала поддержать белорусский народ