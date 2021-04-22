Нацбанк удовлетворил лишь 4% заявок банков, которые просили поддержать их ликвидность

Национальный банк провел кредитный аукцион № 746 и выделил коммерческим банкам 50 млн рублей на поддержку ликвидности, сообщает регулятор.

Фото pixabay.com

Ресурсы предоставлены по ставке 10,50% годовых на 180 дней. «К аукциону было допущено 18 заявок от 13 банков на общую сумму 1.243,8 млн рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 50 млн рублей», — говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, формально Нацбанк удовлетворил 4% заявок банков, которые обратились к нему за поддержкой ликвидности.

В рамках предыдущих кредитных аукционов Нацбанк также ограничивал предоставление рублевой ликвидности банкам. Так, в ходе мартовского, 745-го аукциона спрос на кредитные ресурсы Нацбанка составлял около 3,7 млрд рублей, однако он удовлетворил заявки банков лишь на 250 млн рублей.

Февральский, 744-й аукцион, в ходе которого банки предъявляли спрос на шестимесячные кредитные ресурсы Нацбанка, также завершился неудовлетворением большинства заявок. Регулятор предоставил банкам 200 млн рублей, хотя объем заявок с их стороны составлял 2,1 млрд рублей.

В марте Нацбанк заявил о том, что будет ограничивать денежное предложение для обеспечения ценовой стабильности в стране. «В целях ограничения инфляции правлением Национального банка принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно», — подчеркивалось в заявлении регулятора.

15 апреля Нацбанк более детально пояснил причины, по которым не удовлетворяет все заявки банков, которые обращаются за рублевой ликвидностью.

«В сложной операционной среде мы вынуждены были вернуться к более грубым инструментам, потому что они прямого действия и гораздо быстрее дают должный эффект», — заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, объясняя причины, по которым регулятор решает задачу ценовой стабильности путем предоставления банкам ограниченного объема рублевой ликвидности на аукционах.

Комментируя низкий процент удовлетворяемых заявок, поступающих от банков в ходе аукционов, он отметил, что «каждый банк старается выставить заявки на бОльшую сумму, чем ему на самом деле нужно для того, чтобы хоть что-то получить».

«Это вот такая игра… Проведение аукционов нам позволяет через процентную ставку, которая отличается от ставки рефинансирования, воздействовать на спрос на кредиты, ну и на другие процессы, которые происходят на финансовом рынке», — подчеркнул Каллаур.

В свою очередь первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц отметил, что сумма на поддержку ликвидности, которую регулятор направляет коммерческим банкам, определяется «в рамках наших возможностей» с учетом цели по обеспечению ценовой стабильности.

«Она делится между банками автоматически в зависимости от количества залога, которые они предоставляют. Поэтому, естественно, каждый банк стремится получить бОльшую долю, потому что ставка (стоимость ресурсов) достаточно приятная на этих аукционах. И весь залог, который у банка есть, он выставляет на аукцион. Поэтому та сумма заявок, которая выставляется (в рамках кредитных аукционов), она совершенно не отражает спрос на эти ресурсы», — подчеркнул Калечиц.

Глава Нацбанка добавил, что шестимесячные кредитные аукционы регулятор стал проводить из-за прошлогоднего оттока депозитов из банковской системы.

«Это не просто поддержка ликвидности, это еще и поддержка ресурсной базы банков», — подчеркнул Каллаур. Он напомнил, что в прошлом году банковская система столкнулась с оттоком рублевых депозитов и регулятор, предоставляя коммерческим банкам шестимесячные кредитные ресурсы, пытается таким образом компенсировать прошлогоднее снижение объема рублевых вкладов в банковской системе.

Читайте также: