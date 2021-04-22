Посол США Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть временно аккредитована в Вильнюсе

Назначенный посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть временно аккредитована в Вильнюсе, сообщил агентству BNS заместитель министра иностранных дел Литвы Манта Адоменас.

По его словам, 19 апреля США официально обратились к правительству Литвы с просьбой аккредитовать Фишер. «Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», — сказал Адоменас.

Посольство США в Литве подтвердило BNS, что Беларусь пока не выдавала визу послу Фишер, но не стало комментировать возможность ее временной аккредитации в Вильнюсе.

«Она продолжит взаимодействовать с белорусами, проживающими за пределами Беларуси, в том числе с лидерами протестного движения, журналистами, студентами и другими членами гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также продолжит тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в Европе», — говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве также сообщили, что белорусскую визу не выдали еще пяти американским дипломатам.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге 21 апреля заявил, что посол Фишер «продолжает превосходно делать свою работу».

Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в том, чтобы Фишер наконец приехала в Минск, Прайс сказал: «Хотя она базируется здесь (в Вашингтоне. — БелаПАН.), сейчас она в Европе, где проводит консультации. За время работы этой администрации это не первая ее поездка в Европу, где она способна продвигать наши интересы и ценности в контексте того, что мы видим в Беларуси».

20 апреля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул , что перед выдачей Фишер визы Минск хочет понимать, в каком статусе она намерена работать в Беларуси.

«Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США», — сказал Макей.

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