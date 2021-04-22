Где ГАИ подготовила «сюрпризы»
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по контролю за соблюдением установленных скоростных режимов.
Кроме экипажей ДПС, которые будут нести службу в смешанном режиме, на дорогах появятся и мобильные радары.
В частности, по данным региональных ГАИ, они будут находиться в следующих местах:
- дорога Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица (75-й км);
- трасса М-8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины (334-й км);
- трасса М-10 граница РФ — Кобрин (30-й км автодороги подъезд к Гомелю);
- Гродно (проспект Клецкова);
- трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
- дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Волковысском районе);
- Минск (улица Орловская, 80);
- Минск (проспект Независимости, 99);
- МКАД (41-й км);
- Минск (Партизанский проспект, 147);
- Минск (Игуменский тракт, 30);
- Минск (проспект Дзержинского, 3б);
- Минск (проспект Независтмости, 156).
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
Подписывайтесь и читайте нас в