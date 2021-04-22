Евро растет, а доллар падает утром в четверг

/ Экономика
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Сегодняшние торги на БВФБ открылись ростом российской и европейской валют и падением американской.

Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,3995 белорусского рубля (+0,0181 пункта);
  • евро — 3,1288 белорусского рубля (+0,0079 пункта);
  • доллар — 2,5972 белорусского рубля (-0,0008 пункта).

Напомним, в обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, сегодня утром были установлены новые курсы иностранных валют.

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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