Евро растет, а доллар падает утром в четверг
Сегодняшние торги на БВФБ открылись ростом российской и европейской валют и падением американской.
Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
- российский рубль — 3,3995 белорусского рубля (+0,0181 пункта);
- евро — 3,1288 белорусского рубля (+0,0079 пункта);
- доллар — 2,5972 белорусского рубля (-0,0008 пункта).
Напомним, в обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, сегодня утром
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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