В МЧС рассказали подробности аварии, которая оставила без воды ряд районов Минска
По данным МЧС,
Произошел «порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 1000 мм с последующим повреждением подземного газопровода среднего давления диаметром 32 мм».
В результате ЧП произошла остановка пяти районных повысительных насосных станций системы водоснабжения («Курасовщина-1», «Лошица», «Серебрянка», «Ангарская-2» и «Аэродромная»).
Как отмечают спасатели, нарушалось водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах, а также в поселке Гатово.
В 23:36 порыв газопровода был локализован, без газоснабжения остается котельная административного здания по улице Уборевича, 111.
Водоснабжение потребителей было восстановлено в два часа ночи по обводным линиям.
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак