ОБСЕ обещает помочь полякам в Беларуси

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обещает помочь полякам в Беларуси.

Как заявил министр в Канцелярии президента по иностранным делам Кшиштоф Щерский, в ходе встречи глава ОБСЕ Хельга Шмид «сделала важное заявление о том, что ОБСЕ будет использовать все доступные дипломатические инструменты для улучшения положения поляков в Беларуси».

По его словам, уже были сделаны заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также проведена работа со стороны верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств», сообщает polskieradio.pl.

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Тэги: Беларусь-ОБСЕ Персона: Кшиштоф Щерски Хельга Шмид

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