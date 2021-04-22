ОБСЕ обещает помочь полякам в Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обещает помочь полякам в Беларуси.

Как заявил министр в Канцелярии президента по иностранным делам Кшиштоф Щерский, в ходе встречи глава ОБСЕ Хельга Шмид «сделала важное заявление о том, что ОБСЕ будет использовать все доступные дипломатические инструменты для улучшения положения поляков в Беларуси».

По его словам, уже были сделаны заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также проведена работа со стороны верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств», сообщает polskieradio.pl .

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