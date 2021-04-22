На фоне визита Лукашенко в Москву банки обновили курсы валют в обменниках

/ Экономика
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В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,599, а купить по 2,603 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,634);

евро 3,117 / 3,125 (3,16);

100 российских рублей 3,379 / 3,397 (3,46).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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