На фоне визита Лукашенко в Москву банки обновили курсы валют в обменниках
В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,599, а купить по 2,603 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,634);
евро 3,117 / 3,125 (3,16);
100 российских рублей 3,379 / 3,397 (3,46).
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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