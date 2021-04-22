Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране

В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.

Брест +10..+12° C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с); Витебск +14..+16° C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с); Гомель +15..+17° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Гродно +10..+12° C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-20 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-20 м/с); Могилев +15..+17° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Минск +12..+14° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности .