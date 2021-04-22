Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.
- Брест +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Могилев +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).
Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных явлений