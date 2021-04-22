В Минске «Опель» протаранил троллейбус — семь человек доставлены в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло вечером 21 апреля в столице.

Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительной информации, водитель «Опеля» на перекрестке улиц Севастопольская и Кнорина не уступил дорогу троллейбуса, в результате чего произошло столкновение.

«После чего водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением транспортным средством и совершила наезд на светофор, затем остановку общественного транспорта и бетонное ограждение», — отметили в ГАИ.

Семь человек (в том числе ребенок) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

 

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Тэги: ДТП Город: Минск

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