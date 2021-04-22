Санстанция не рекомендует пить воду в пострадавших от аварии районах Минска

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По данным столичных властей, авария, произошедшая вечером 21 апреля на трубопроводе в микрорайоне Чижовка и оставившая без воды южную часть города, ликвидирована.

Как сообщалось ранее, в результате аварии вода пропала в домах в микрорайонах Чижовка, Лошица, Серебрянка, Курасовщина, Чкаловский, поселках Гатово и Новый Двор.

В настоящее время специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и   «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Как заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, «до получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».

 

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Тэги: авария на трубопроводе качество воды Персона: Светлана Ермак Город: Минск

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