Санстанция не рекомендует пить воду в пострадавших от аварии районах Минска

По данным столичных властей, авария, произошедшая вечером 21 апреля на трубопроводе в микрорайоне Чижовка и оставившая без воды южную часть города, ликвидирована.

Как сообщалось ранее, в результате аварии вода пропала в домах в микрорайонах Чижовка, Лошица, Серебрянка, Курасовщина, Чкаловский, поселках Гатово и Новый Двор.

В настоящее время специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Как заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, «до получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».