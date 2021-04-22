Санстанция не рекомендует пить воду в пострадавших от аварии районах Минска
По данным столичных властей, авария, произошедшая вечером 21 апреля на трубопроводе в микрорайоне Чижовка и оставившая без воды южную часть города, ликвидирована.
Как
В настоящее время специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Как заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, «до получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».